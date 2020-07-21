Денісова вважає конструктивною співпрацю з урядом Шмигаля

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вважає співпрацю з урядом Дениса Шмигаля в галузі захисту прав людини конструктивною.

Про це вона заявила в інтерв’ю Укрінформу.

«З урядом у нас конструктивна співпраця. Можу констатувати, що і особисто Прем’єр-міністр України ставиться до інституції Уповноваженого дуже серйозно. Він надає слово, уважно слухає наші пропозиції і відповідно реагує, якщо певний нормативний акт або його положення не дотримуються повною мірою», - сказала вона.

Денісова відзначила дії глави уряду щодо реагування на рекомендації Уповноваженої, які є обов’язковими до виконання. «Він кожному міністру надіслав вказівки щодо виконання усіх рекомендацій, а також щодо інформування громадськості», - зауважила вона.

За словами омбудсмана, усі міністри, усі очільники обласних та районних адміністрацій розмістили положення щорічної доповіді на офіційних сайтах. «Будь-який громадянин або посадовець може прочитати, як в Україні дотримуються прав людини і ознайомитися з нашими рекомендаціями. Якщо ж чиїсь права були порушені, то їх дотримання буде поновлено, як того вимагає Основний закон – Конституція України», - наголосила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

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