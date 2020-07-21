ВР “розвантажила” місцеві суди від надмірної кількості справ

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів".

Ухвалення відповідного законопроєкту №2456 у другому читанні та в цілому підтримали 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей закон спрямований на розвантаження судів України від розгляду значної кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох суддів, що надасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних проваджень в судах першої інстанції, зменшить кількість кримінальних справ, які передаються з одного суду до іншого у зв’язку з неможливістю сформувати колегію суддів, що в цілому покращить якість доступу громадян до правосуддя.

Закон визначає, що розгляд кримінальних проваджень стосовно злочинів, за які передбачається покарання строком понад 12 років, здійснюється колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Автори законопроєкту прогнозують, що його прийняття пришвидшать строки розгляду кримінальних проваджень в судах першої інстанції, що позитивно вплине на реалізацію прав сторін кримінального провадження, дотримання засад кримінального провадження, якості роботи місцевих судів України загальної юрисдикції.

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Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України”.

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт №2456 було ухвалено 14 січня 2020 року.