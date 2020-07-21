ВР може у вересні почати розгляд законопроєкту про обіг зброї - депутатка

Верховна Рада зможе у вересні розглянути у першому читанні законопроєкт №1222-1 "Про обіг зброї".

Про це журналістам сказала член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук на брифінгу 21 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я покладаюся на ініціаторів законопроєкту, який розробляється. У нас в чаті йде жвава дискусія щодо того, яким має бути законодавче поле, як потрібно регулювати. Законопроєкт (№1222-1 "Про обіг зброї" авторства депутатів із фракції "Слуга народу" - ред.) уже на виході. Якщо все буде добре, то у вересні ми будемо розглядати його в залі в першому читанні. Я знаю, що приєдналися експертні кола, власники зброї, асоціації. Сподіваюся, що ми врегулюємо це питання в законодавчому полі вже в 2020 році", - зазначила Верещук.

Читайте також: Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про розвідку

За її словами, у законопроєкті не йдеться про вільний обіг зброї, а про її регулювання: "верифікація, онлайн-реєстри, кому можна видавати дозвіл".

"У нас же готується законопроєкт "Про територіальну оборону", як його пов'язати - це складне завдання, але повинне бути рішення, бо з кожним роком ситуація погіршується", - уточнила депутатка.