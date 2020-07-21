Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про розвідку

Верховна Рада відправила на доопрацювання для розгляду на повторному другому читанні законопроєкт №2412-д про розвідку.

Ухвалення відповідного рішення підтримав 231 депутат при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей законопроєкт визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Відповідно до законопроєкту, розвідка – це організаційно-функціональне поєднання визначених цим законом розвідувальних органів і діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб'єктами розвідувального співтовариства з метою забезпечення національної безпеки і оборони України.

Основними завданнями розвідки визначено своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.

При цьому споживачами розвідувальної інформації, відповідно до закону, вважаються передусім Президент України, Голова Верховної Ради, голова та члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Прем’єр-міністр, члени та секретар Ради національної безпеки і оборони України.

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Документ спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний Закон України "Про розвідувальні органи України".

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2020 року Рада ухвалила законопроєкт про розвідку у першому читанні. У червні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні та в цілому як закон.