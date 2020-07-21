Кулеба не вважає за потрібне коментувати заяву Кадирова

Кулеба не вважає за потрібне коментувати заяву Кадирова

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає за потрібне коментувати заяву глави республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії Рамзана Кадирова.

Про це він сказав у вівторок на брифінгу, повідомляє кореспонденрт Укрінформу.

"Я не вважаю за потрібне коментувати слова Кадирова. Я вважаю, що керуючись дипломатичним принципом симетрії його слова може прокоментувати глава якоїсь обласної державної адміністрації України", - заявив Кулеба.

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Як повідомлялося в ЗМІ, Кадиров звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило, а також зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і пообіцяти закінчити "з громадянською війною на сході".

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