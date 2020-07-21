Кулеба не вважає за потрібне коментувати заяву Кадирова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає за потрібне коментувати заяву глави республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії Рамзана Кадирова.

Про це він сказав у вівторок на брифінгу, повідомляє кореспонденрт Укрінформу.

"Я не вважаю за потрібне коментувати слова Кадирова. Я вважаю, що керуючись дипломатичним принципом симетрії його слова може прокоментувати глава якоїсь обласної державної адміністрації України", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося в ЗМІ, Кадиров звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило, а також зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і пообіцяти закінчити "з громадянською війною на сході".