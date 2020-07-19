Третьякова вважає зарплату депутатів ВР замалою для нормальної роботи

Народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає замалою заробітну плату парламентаріїв для якісного забезпечення їхньої роботи.

Про це вона заявила в інтерв’ю hromadske.

«Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала», — вважає Третьякова.

Вона уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць «брутто», а «на руки» (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентарій відпустку.

«Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають. Це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити», — зазначила депутатка.

Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.

«Народний депутат мусить мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, — 42 тисячі гривень на чотирьох осіб - це замало», — каже Третьякова.

На її думку, чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості «віддати все належне батьківщині під час його каденції».

Раніше, 20 червня 2020-го голова політичної партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик поскаржилася на низьку заробітну плату у 35 тисяч гривень і анонсувала шляхи її підвищення.