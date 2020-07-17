Рада після перерви взялася за російське "голосування" в окупованому Криму
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Депутати розглядають проєкт постанови 3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі".
Депутати повинні були перейти до розгляду проєкту постанови про утворення та ліквідацію районів, однак перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив пропозицію спочатку розглянути проєкт постанови 3736.
Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков оголосив перерву в ранковому засіданні парламенту в п'ятницю на вимогу фракцій "Батьківщина" та ОПЗЖ і зібрав керівників фракцій і груп на нараду.