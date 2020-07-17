Разумков оголосив перерву і покликав керівників фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в ранковому засіданні парламенту у п'ятницю, 17 липня, і покликав керівників фракцій і груп на нараду.

Про це спікер сказав під час ранкового засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошується перерва до 11:45. Голів фракцій та депутатських груп прошу зібратися в моєму кабінеті", - сказав Разумков.

Він зауважив, що заява про перерву надійшла від фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя".

Причин, через які було оголошено перерву, Голова ВР не зазначив.