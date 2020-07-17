Засідання Ради: "мовний" законопроєкт і нові райони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.

У залі зареєстровано 214 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Спікер зауважив, що така кількість зареєстрованих народних депутатів (менше 226 - ред.) не заважає відкрити засідання, і висловив упевненість, що під час ухвалення рішення голосів депутатів буде достатньо.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на початку засідання традиційно пройде година запитань до уряду на тему стану безпекового середовища довкола України та організації проведення осіннього призову до Збройних Сил. З доповіддю виступить міністр оборони Андрій Таран.

Серед питань порядку денного - проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" та законопроєкт Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

На засіданні у п'ятницю планується розгляд у першому читанні законопроєкту №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", а також альтернативних до нього.

У першому читанні парламент розгляне законопроєкт №3807 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах".

Народні депутати мають намір у другому читанні розглянути законопроєкти №2398-д "Про оборонні закупівлі", №2412-д "Про розвідку", №2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

До включення у порядок денний та прийняття рішення запропоновано законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".