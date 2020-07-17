Рада розгляне постанову про нове районування і "мовний" законопроєкт Бужанського

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю розгляне проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів".

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

На початку засідання традиційно пройде година запитань до уряду на тему стану безпекового середовища довкола України та організацію проведення осіннього призову до Збройних Сил. З доповіддю виступить міністр оборони Андрій Таран.

Серед питань порядку денного - проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" та законопроєкт Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

На засіданні у п'ятницю планується розгляд у першому читанні законопроєкту №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", а також альтернативних до нього.

У першому читанні парламент розгляне законопроєкт №3807 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах".

Народні депутати мають намір у другому читанні розглянути законопроєкти №2398-д "Про оборонні закупівлі", №2412-д "Про розвідку", №2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

До включення у порядок денний та прийняття рішення запропоновано законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".