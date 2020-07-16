Реформа децентралізації близька до завершення — Разумков

Реформа децентралізації наближається до свого завершення.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ще багато питань, які треба прийняти для того, щоб відбулися вибори і вони пройшли дійсно демократично, так, щоб вони дійсно відображали волю українського народу... Сьогодні був проголосований і виборчий кодекс, були виділені кошти на проведення місцевих виборів, є питання зміни меж районів. Я думаю, що найближчим часом це питання також буде підійматися у Верховній Раді, але все це продовження децентралізації. З якимись позиціями колеги погоджуються, проти якихось будуть виступати, але в цілому реформа децентралізації наближається до свого завершення”, - сказав Разумков.

За його словами, влада на місцях має змінитися суттєво, оскільки рішенням ВР змінами до виборчого кодексу пропорційна система знижена з 90 тисяч виборців до 10.

“Після такої цифри починаються так звані партійні списки і це сильно вплине на результат виборів”, - сказав Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Він вносить зміни до чотирьох книг Виборчого кодексу.

Також вдосконалено окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу України та інші закони.