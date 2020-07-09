Шмигаль назвав основні завдання реформи децентралізації до 2023 року

Уряд України розглядає децентралізацію як одну з найважливіших реформ, для успішного впровадження якої велике значення має німецький досвід.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час переговорів зі спеціальним уповноваженим уряду ФРН з питань децентралізації Ґеорґом Мільбрадтом, що відбулись у форматі відеозв’язку, повідомляє Урядовий портал.

«Це комплексна та багатогранна реформа, що якісно змінює усі сфери життя громадян та має широку підтримку українського суспільства», - заявив глава уряду.

За його словами, на 2020–2023 роки основними завданнями реформи є удосконалення адміністративно-територіального устрою України. Важливим завданням для українського уряду є проведення місцевих виборів 25 жовтня цього року на новій територіальній основі.

«Новостворені органи місцевого самоврядування на кожному рівні мусять мати одинакові повноваження та можливості забезпечувати надання якісних та доступних послуг населенню в межах їх компетенції», - зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що розроблено нові редакції законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», а також зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування.

«Наразі органи влади України проводять узгоджувальну роботу з метою розроблення оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади», - сказав Прем'єр-міністр.

Глава уряду запевнив Ґеорґа Мільбрадта в готовності України до конструктивного діалогу та обговорення усіх нагальних питань з порядку денного процесу децентралізації.

Своєю чергою спеціальний уповноважений уряду ФРН з питань децентралізації заявив про всебічну підтримку з боку ФРН курсу України на продовження системних реформ.

У переговорах також узяли участь міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен та інші.

Фото: kmu.gov.ua