На Вінниччині обговорили децентралізацію та новий адміністративно-територіальний устрій

У Вінниці в режимі онлайн-конференції відбулося розширене засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради. Розпочав відеоконференцію голова обласної Ради Анатолій Олійник, присутні також були народний депутат України Лариса Білозір, заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадій Мазур, депутати обласної Ради, члени Координаційної ради, заступник голови облдержадміністрації Наталія Заболотна, керівники департаментів та управлінь облдержадміністрації, голови районних рад, райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад. Частина присутніх взяли онлайн-участь в розширеному засіданні за допомогою програми ZOOM.

Першим розглянули питання «Про реформу децентралізації та адміністративно-територіального устрою на території Вінницької області». Інформував голова обласної Ради Анатолій Олійник, який у своєму виступі зазначив, що реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади у тому форматі, в якому вона проходить в Україні, є однією з найуспішніших реформ в Європі за останні роки. Так її оцінюють представники європейських країн та інституцій, які в свій час теж проводили таку реформу.

– У квітні 2014 року Уряд схвалив основний концептуальний документ - Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали старт реформі, – зазначив Анатолій Олійник. – Завдяки змінам у Бюджетному та Податковому кодексах України відбулася фінансова децентралізація: місцеві бюджети за останні роки зросли з 68,6 млрд в 2014 до 250,5 млрд грн в 2019 році (факт за січень-листопад 2019 року). У Вінницькій області у 2014 році сума місцевих бюджетів становила 9 млрд 145 млн грн, а у 2019 році – 27 млрд 93 млн грн.

Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» дав змогу почати формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування. На разі у Вінницькій області обрано 9 старост та 93 виконує обов’язки. В рамках закону «Про співробітництво територіальних громад» У Вінницькій області укладено 100 угод міжмуніципального співробітництва у 181 громаді.

Також у своєму виступі Анатолій Олійник окреслив наступні кроки щодо розвитку законодавчої бази для продовження децентралізації.

– Наступним кроком має бути внесення зміни до Конституції України щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення, – розповів голова обласної Ради Анатолій Олійник. – Також необхідно прийняти низку законів, які будуть сприяти подальшій децентралізації. Зокрема, «Про засади адміністративно-територіального устрою України», «Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», закон щодо державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, про місцевий референдум та оновлення законів про місцеве самоврядування й про місцеві державні адміністрації.

12 червня поточного року Уряд також схвалив законопроєкт щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів, де прописано чітку регламентацію подальших кроків.

У законопроєкті зазначається, що обрані райради нових районів з дня набуття ними повноважень є правонаступниками всього майна, прав та обов’язків районних рад, території яких було включено до складу відповідного нового району.

Проєктні норми регламентують і питання утворення та реорганізацію районних рад як юридичних осіб. Попередньо, до власних повноважень райрад належатиме управління майном спільної власності територіальних громад району і розмежування майна між територіальними громадами.

До обговорення питання щодо децентралізації та адміністративно-територіального устрою долучилась народний депутат України Лариса Білозір, яка під час виступу зазначила, що в умовах адміністративно-територіальної реформи для Вінницької області є можливість створити 6 районів.

– Якщо буде воля людей Жмеринського, Барського та Шаргородських районів можна наполягати на створені, ще одного району. Оскільки зараз поки ще йдуть обговорення та консультації. Тобто, якщо регіональна міжвідомча робоча група проведе засідання і буде прийнято таке рішення, то ми ж розуміємо, що додатковий район це додаткові кошти й будуть збережені районі ради, – зазначила у своєму виступі Лариса Білозір. – Нові пропоновані райони утворюються для організації, в першу чергу, державної виконавчої влади, і ключовим тут є максимальна ефективність з мінімальними затратами на її утримання. Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в деяких об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг. До речі, нині діючі ЦНАПи при РДА будуть передані у сформовані ОТГ.

Інформували також по цьому питанні заступник директора – начальник управління регіонального розвитку та взаємодії з місцевими органами влади Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Іннеса Ратушняк та заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Олександр Горба.

Прокоментував це питання і заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк та голова постійної комісії обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Олександр Крученюк.

Окрім цього були озвучені пропозиції та думки щодо проведення реформи від трьох районів області – Калинівського, Барського та Піщанського районів.