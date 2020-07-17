"Голос" переходить в опозицію до влади

Партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади.

Про це йдеться у заяві партії "Голос", яку оприлюднила голова політсили Кіра Рудик під час виступу з трибуни парламенту в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія – тільки на нас самих", - заявила Кіра Рудик.

Політик зазначила, що вона і її колеги прийшли до парламенту, щоб бути творцями, "створювати правила і творити процеси, які будуть працювати".

"Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни. Ми прийшли з великою надією і з великими планами", - сказала Рудик.

За словами голови партії "Голос", за рік вони з колегами побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

"Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати – і його проголосують у турборежимі. Виходити на вулиці з фаєрами – це страшно. А ще страшніше, коли вбиває поліція. І день роботи депутата цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують", - підкреслила Кіра Рудик.

За її словами, "Голос" прийшов до Ради, щоб захищати свободу і проводити реформи, але натомість "зараз ми постійно боремося з брехнею".

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Святослав Вакарчук ("Голос") 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Однак 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосувало 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пізніше пояснив, що планує домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата шляхом виходу із фракції та подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.