Зеленський нагородив Кравчука орденом

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого Президента України Леоніда Кравчука та народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.

Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України”.

Президент, зокрема, нагородив народного депутата України I, III – VI, VIII скликань Верховної Ради Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.

Першого Президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

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Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша глава держави нагородив орденом «За заслуги» I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом «За заслуги» III ступеня.

Як повідомлялося, Україна сьогодні, 16 липня, відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Фото: ОП