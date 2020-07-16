Зеленський нагородив Кравчука орденом
Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України”.
Президент, зокрема, нагородив народного депутата України I, III – VI, VIII скликань Верховної Ради Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.
Першого Президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.
Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша глава держави нагородив орденом «За заслуги» I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом «За заслуги» III ступеня.
Як повідомлялося, Україна сьогодні, 16 липня, відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
Фото: ОП