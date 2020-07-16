Зеленський нагородив Кравчука орденом

Зеленський нагородив Кравчука орденом

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами першого Президента України Леоніда Кравчука та народних депутатів попередніх скликань Анатолія Матвієнка (посмертно), Миколу Поровського, Олександра Барабаша й Мирослава Мотюка.

Відповідний указ №277/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України”.

Президент, зокрема, нагородив народного депутата України I, III – VI, VIII скликань Верховної Ради Анатолія Матвієнка (посмертно) та народного депутата І, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.

Першого Президента Леоніда Кравчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

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Крім того, народних депутатів І скликання ВР Олександра Барабаша глава держави нагородив орденом «За заслуги» I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом «За заслуги» III ступеня.

Як повідомлялося, Україна сьогодні, 16 липня, відзначає 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Фото: ОП

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