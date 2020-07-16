Разумков: Україна відстояла суверенітет у 1990 році, відстоїть його і 30 років потому

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що Україна відстоїть свій суверенітет, як і 30 років тому, коли ухвалювала Декларацію про державний суверенітет.

Про це Разумков заявив під час виступу з трибуни парламенту на урочистому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Декларація проголосила, що територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди. Україна відстояла свій суверенітет у 1990 році і відстоїть його через 30 років потому", - наголосив спікер.

Разумков також зауважив, що Україна дуже стрімко змінюється.

"Але навіть у вирі швидких та кардинальних змін є істини, що мають залишатися незмінними та непорушними навіть з часом. 30 років тому ці істини були закладені в Декларацію. І сьогодні ми маємо захищати ці ж істини за допомогою дипломатії і, на жаль, зі зброєю в руках. Суверенітет і незалежність нашої держави – це те, що ніколи жодним чином не може бути поставлено під сумнів", - підкреслив Голова ВР.

Разумков зазначив, що Декларація про державний суверенітет проголосила, що державний суверенітет є основною цінністю в нашій державі. Згодом ці ж принципи буди закладені і в Акт проголошення незалежності, і в Конституцію України.

"Ухвалення Декларації про державний суверенітет стоїть в одному ряду з такими важливими подіями в нашій історії, як проголошення незалежності, референдум 1 грудня і перші президентські вибори", - зазначив Разумков.

Він додав, що Декларація про державний суверенітет – дуже сміливий документ, який був прийнятий мужніми людьми, що вірили в майбутнє держави, не маючи гарантії на успіх.

За словами Разумкова, декларація про державний суверенітет також поклала початок активній стадії боротьби за незалежність держави.

Він подякував усім тим, хто в 1990 році зробив цей надважливий крок.

"Починати важливу справу завжди непросто. А іноді навіть небезпечно. Я розумію, що ви в той момент поставили все на цю карту – можливо, навіть своє життя та життя своїх близьких, родин, тих, хто дорогий вашому серцю. Але ви це зробили – вистояли та перемогли", - сказав Разумков.

Також спікер зауважив, що в ухваленні Декларації про державний суверенітет, а згодом інших важливих документів, які складають базу українського суспільства, стояв парламент. Разумков підкреслив, що в доленосні та критичні для України моменти Верховна Рада демонструвала непорушну політичну волю, завжди була і буде на боці українського народу та Української держави.

"У моменти, коли вирішувалася доля України, український парламент завжди приймав рішення незалежно від політичних прапорів, лозунгів та меседжів. Ми повинні пам'ятати, що коли ми об'єднані великою спільною метою, то приймаємо рішення, які дійсно працюють на благо і користь нашої держави", - наголосив Голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.