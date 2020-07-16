Разумков: Декларація про суверенітет заклала принципи для побудови України

Ухвалення Декларації про державний суверенітет - одна з найвизначніших подій в історії сучасної України. Після ухвалення цього амбітного та сміливого документа, створеного і затвердженого мужніми людьми, незалежність України стала лише питанням часу.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про суверенітет України.

"Декларація заклала принципи, на яких ми побудували нашу країну. Згодом ці принципи були закріплені в Конституції та законах України. Сьогодні Україна дуже стрімко змінюється, але є істини, що мають залишатися незмінними та непідвладними політиці. Ним має слідувати кожен громадянин, їх ми маємо захищати як за допомогою дипломатії, так і зі зброєю в руках", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що Україна відстояла свій суверенітет 1990 року, відстоїть і 30 років потому. І важливу роль у цьому процесі завжди відігравала та відіграє Верховна Рада.

"Ми повинні пам‘ятати, що в доленосні та критичні для України моменти Верховна Рада демонструвала непорушну політичну волю, приймала рішення, незалежно від політичних прапорів та лозунгів. Український Парламент завжди був і буде на боці українського народу та Української держави", - запевнив Голова ВР.

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Разумков привітав усіх зі святом і побажав успіхів і процвітання у незалежній суверенній Україні.

Як повідомляв Укрінформ, цього дня, 16 липня 1990 року, Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.