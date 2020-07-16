Засідання Верховної Ради
У залі зареєструвалося 327 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання 16 липня передбачає розгляд кадрових питань. Напередодні у парламенті було зареєстровано подання Президента про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку. Також у середу ввечері було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посади голови Антимонопольного комітету.
Депутати також мають намір ухвалити рішення щодо проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів".
У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2398-д "Про оборонні закупівлі", №2412-д "Про розвідку", №2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".
Крім того, на порядку денному парламенту – проєкт постанови №3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі".
Планується також розглянути законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" і декілька альтернативних до нього.