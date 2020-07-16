Засідання Верховної Ради

Засідання Верховної Ради

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання Верховної Ради в четвер, 16 липня.

У залі зареєструвалося 327 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання 16 липня передбачає розгляд кадрових питань. Напередодні у парламенті було зареєстровано подання Президента про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку. Також у середу ввечері було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посади голови Антимонопольного комітету.

Заплановано також розгляд у другому читанні законопроєкту №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". На порядку денному і законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який депутати планують розглянути в першому читанні.

Депутати також мають намір ухвалити рішення щодо проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2398-д "Про оборонні закупівлі", №2412-д "Про розвідку", №2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

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Крім того, на порядку денному парламенту – проєкт постанови №3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі".

Планується також розглянути законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" і декілька альтернативних до нього.

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