Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання Верховної Ради в четвер, 16 липня.

У залі зареєструвалося 327 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, порядок денний засідання 16 липня передбачає розгляд кадрових питань. Напередодні у парламенті було зареєстровано подання Президента про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку. Також у середу ввечері було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посади голови Антимонопольного комітету.

Заплановано також розгляд у другому читанні законопроєкту №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". На порядку денному і законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який депутати планують розглянути в першому читанні.