Подання до КСУ щодо роботи прокуратури загрожують мільярдними витратами – Венедіктова

Всі конституційні подання народних депутатів до КСУ, які стосуються діяльності органів прокуратури, передбачають додаткові фінансові витрати.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не можу не сказати, що у разі задоволення конституційного подання 50 нардепів – не сьогоднішнє, а попереднє, - щодо відповідності Конституції України закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури" додаткова потреба у видатках на оплату праці становитиме 5,3 млрд. Всі конституційні подання загрожують фінансовими видатками, давайте ми це будемо враховувати», - сказала Венедіктова.

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Вона наголосила, зокрема, що після рішення КСУ щодо неконституційності низки положень Бюджетного Кодексу України в частині фінансування органів прокуратури, ухваленого в березні цього року, органи прокуратури потребують додаткового фінансування на оплату праці у розмірі майже 3 мільярди гривень. Венедіктова наголосила, що «це буде у нас проблематика».

Вона уточнила серед іншого, що в разі початку роботи обласних прокуратур в серпні 2020 року, а також окружних прокуратур – у грудні 2020 року, додаткова потреба у видатках на оплату праці становитиме майже 493, 8 млн грн.

Венедіктова також прокоментувала подання до КСУ, повідомлення про яке з'явилося на сайті суду 15 липня, щодо пояснення норм закону «Про прокуратуру» про легітимність рішень прокурорів на адміністративних посадах.

«Конституційне подання сьогоднішнього дня, новеньке. Більше 5 колег з комітету, мені здається, бо я може не всі підписи ідентифікувала… але ви просите роз’яснити норми закону, який комітет подавав. Для нас дуже важлива законодавча визначеність. Ми ще цю реформу не закінчили, за яку ми всі проголосували, дайте нам трошки для законодавчої визначеності», - зазначила Венедіктова.

Як повідомлялося, до Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про прокуратуру».