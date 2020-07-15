При РНБО створили хаб з кіберзахисту держави

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) став сучасним «хабом» - «генеральним штабом» захисту держави від кіберзагроз, де виявляють, запобігають, вчасно реагують на кіберінциденти як у державному, так і у приватному секторі.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Оновлений і значно підсилений Національний координаційний центр кібербезпеки координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у відповідних сферах – Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ», - зазначив Демедюк.

Він наголосив, що переважна більшість кібератак спрямована на приватний сектор, з яким донедавна співпраця була недостатня. Відсутність адекватної комунікації та захисту з боку держави спричиняли недовіру суб’єктів приватного сектору до владних органів та призводили навіть до «замовчування» кіберінцидентів.

Тому, за словами Демедюка, були внесені зміни до нормативних актів, завдяки яким було посилено спроможності НКЦК та змінено формат його діяльності, зокрема, до роботи залучено фахівців з приватного сектору, які спеціалізуються на кіберзахисті.

За словами заступника секретаря РНБО України, державно-приватне партнерство – обмін на постійній основі даними щодо актуальних кіберзагроз й інструментів боротьби з ними, формування відносин довіри між регуляторами кібербезпеки і керівництвом приватних підприємств - сприяє створенню ефективної системи кібербезпеки держави у цілому.

«Налагодження плідного контакту з приватним сектором, початок формування єдиної бази обміну інформацією про кіберінциденти дозволяє вчасно і професійно виявляти і локалізувати виявлені кібератаки, розробляти алгоритм підготовки до них, координувати на високому рівні діяльність усіх суб’єктів кібербезпеки», - цитує Демедюка пресслужба.

Читайте також: В Україні презентували інформкампанію з кібербезпеки

Він повідомив про наміри використовувати приватний сектор для тестування різного роду програмного забезпечення на предмет виявлення вразливостей чи шкідливого коду та нових методів захисту систем, щоб надалі ці знання використовувати для захисту державних установ.

Серед пріоритетів діяльності НКЦК Демедюк також назвав провадження освітницької діяльності у сфері кібергігієни. Він повідомив, що на платформі НКЦК буде створено «єдину базу обміну кіберінцидентами, аби всі суб’єкти могли спостерігати за тим, що відбувається у кіберпросторі України та у світі, вивчати засоби захисту, виявляти, які суб’єкти є найбільш вразливими до кібератак, співпрацювати і надавати свої пропозиції».

Демедюк наголосив, що цьогоріч НКЦК вже успішно організував локалізацію низки кібератак на державні інформаційні ресурси, а також попередив витоки персональних даних громадян з державних та приватних інформаційних систем.

Фото: РНБО