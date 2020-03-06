В Україні презентували інформкампанію з кібербезпеки

У Києві відбулася презентація додаткового захисту облікового профілю для громадян у рамках інформаційної кампанії з кібербезпеки.

Над створенням цієї інформкампанії працювали спеціалісти Великої Британії, США та України, інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 6 березня, у Києві відбулася офіційний старт і презентація додаткового захисту облікового профілю. Участь у заході взяли заступниця посла Великої Британії Хелен Фейзі, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк і голова Держспецзв’язку Валентин Петров", - йдеться у повідомленні.

За словами Кропиви, кіберполіція тривалий час співпрацювала з урядом Великої Британії над кампанією, яка убезпечить громадян від ключових ризиків у сфері кіберзлочинності, зокрема, йдеться про двофакторну автентифікацію у облікові записи.

«Ці налаштування легкі у використанні - як для молоді, так і для людей похилого віку. Для налаштування потрібно лише кілька хвилин. У результаті наші громадяни та особи, які проживають на території України, зможуть забезпечити безпеку своїх персональних даних та інформації, яка знаходиться на поштових скриньках, телефонах тощо», - зазначив Кропива.

Перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції додав, що у більшості випадків хакери проводять багатовекторну атаку, яка не спрямована безпосередньо на конкретного громадянина, тож потерпілі, які звертаються до поліції, навіть не розуміють, чому саме вони стали жертвами зловмисників.

У свою чергу Фейзі зазначила, що кіберзагрози стали більш поширеними, адже життя цифровізується.

«Треба зробити необхідні кроки для того, аби захистити себе та свою мережу, тому ця кампанія є такою важливою. Українці не лише повинні розуміти ризики кібератак, а головне - попередити їх», - уточнила Фейзі.

Вона також зауважила, що співпраця Великої Британії з Україною, зокрема з кіберслужбами, добре налагоджена.

«У минулому році ми розпочали кампанію «Пароль грає роль». Це свідчить про те, що сильні паролі можуть захистити онлайн-системи в нашому житті. Сьогодні переходимо до наступного і важливого етапу - двофакторна автентифікація, щоби не дозволити злочинцям підібрати пароль. Це так званий більш міцний рівень безпеки, щоби система залишалася захищеною навіть тоді, коли пароль відомий. Це безкоштовно, просто і дуже ефективно», - наголосила Фейзі.

Кропива підкреслив, що превентивна та просвітницька робота є ключовим завданням для відомства.

«Захід організований для того, щоби повідомити громадянам про різні види кіберзлочинів, а також роз’яснити прості шляхи захисту. Саме двофакторна автентифікація допоможе кожному зробити персональні дані більш захищеними», - зазначив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції.