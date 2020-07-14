Зеленський привітав французів із Днем взяття Бастилії та нагадав про “нормандський” формат

Президент Володимир Зеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії та висловив сподівання подальшої плідної співпраці в рамках “нормандського" формату.

Про це глава Української держави написав у Twitter.

“З національним святом, Франціє! Бажаю французам сили у протистоянні всім викликам 2020 року. Еммануеле Макрон, я ціную підтримку Франції України під час пандемії COVID-19 і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю між Україною та Францією у форматі “нормандської четвірки”, - написав Зеленський.

Bonne Fête Nationale, #France!

Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France's support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between 🇺🇦 & 🇲🇫 in the #N4 Format — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Як повідомлялося, 14 липня Франція святкує своє головне національне свято, за межами країни більше відоме як День взяття Бастилії.