Зеленський привітав французів із Днем взяття Бастилії та нагадав про “нормандський” формат
Про це глава Української держави написав у Twitter.
“З національним святом, Франціє! Бажаю французам сили у протистоянні всім викликам 2020 року. Еммануеле Макрон, я ціную підтримку Франції України під час пандемії COVID-19 і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю між Україною та Францією у форматі “нормандської четвірки”, - написав Зеленський.
Bonne Fête Nationale, #France!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020
Wish the French people the strength to withstand all the challenges of 2020. @EmmanuelMacron I appreciate France's support for #Ukraine during the pandemic #COVID19 and hope for further fruitful cooperation between 🇺🇦 & 🇲🇫 in the #N4 Format
Як повідомлялося, 14 липня Франція святкує своє головне національне свято, за межами країни більше відоме як День взяття Бастилії.