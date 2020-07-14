Франція постійно дбатиме про посилення безпеки України – посол

Франція продовжуватиме дбати про посилення безпекового сектору України та надаватиме й надалі допомогу східним регіонам нашої держави.

Про це на пресконференції сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Філософія нашої підтримки України полягає у двох речах. По-перше - надавати допомогу сходу України, по-друге - постійно дбати про посилення безпеки в Україні. І у цьому контексті саме два проєкти спрямовані на це», - зазначив дипломат.

За його словами, завершується стадія практичної реалізації цих проєктів. «Перший - щодо постачання 55 гвинтокрилів для потреб Міністерства внутрішніх справ України, і другий - щодо постачання 20 патрульних катерів, п'ять з яких згідно з умовами підписаного контракту будуть вироблені на українських підприємствах», - сказав Етьєн де Понсен, додавши, що офіційна церемонія підписання запланована на наступний тиждень.

За словами посла, у цих проєктів є можливість скористатися умовами дуже цікавого і вигідного фінансування для України з боку Франції.

Разом з тим Етьєн де Понсен уникнув прямої відповіді на запитання кореспондента Укрінформу щодо постачання Державній прикордонній службі України французьких легких броньованих машин VBL, обмежившись умовами конфіденційності військово-технічної співпраці.

«З приводу придбання техніки та озброєнь існують певні обмеження щодо військово-технічної співпраці. А ось у випадку як гелікоптерів, так і катерів ідеться про потреби цивільного характеру», - пояснив посол.

Як повідомляв Укрінформ, Франція реалізує і планує втілити в Україні низку проєктів на загальну суму 1,5 млрд євро. При цьому йдеться про привабливі для нашої країни фінансові умови, що є можливим завдяки підтримці з боку казначейства Франції.