Разумков закрив позачергову Раду та відкрив ще одну
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту та відкрив друге позачергове пленарне засідання ВР.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.
Відразу після цього він оголосив про відкриття додаткового позачергового засідання.
“У зв'язку з вимогою Президента України, сьогодні ми проводимо додаткове позачергове пленарне засідання Верховної Ради України”, - сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалося 350 народних депутатів.
Як повідомляв Укрінформ, на порядку денному — розгляд одного законопроєкту №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".