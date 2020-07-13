У “Слузі народу” чекають Шмигаля ввечері на фракцію

Депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” запросила Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на своє засідання, що відбудеться ввечері 13 липня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

“Ми плануємо розглянути два блоки питань. По-перше, це кадрові питання. Зокрема, це призначення віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості (розглядається кандидатура колишнього голови Державного космічного агентства Олега Уруського — ред.), а також буде знайомство з кандидатом на голову Антимонопольного комітету — це Ольга Піщанська, яка зараз виконує обов’язки керівника АМКУ. Очікуємо, що питання щодо кадрів зможе представити Прем'єр-міністр,” — зазначила Кравчук.

Окрім того, за її словами, фракція планує обговорити важливі законопроєкти, які планують виносити на розгляд ВР, зокрема щодо змін до Виборчого кодексу.

“Тобто засідання фракції буде присвячене розгляду кадрових питань і законопроєктів, які варто обговорити, зокрема, це зміни до Виборчого кодексу, бо це доволі об'ємний документ: там чотири тисячі поправок,” — додала політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук поінформувала, що з упродовж 13-17 липня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду, за її словами, є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Відповідний проект постанови №3827 було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак за три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ. При цьому заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в коментарі Укрінформу пояснила, що Кабінет міністрів України зможе перевнести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції.