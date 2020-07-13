У “Слузі народу” чекають Шмигаля ввечері на фракцію

У “Слузі народу” чекають Шмигаля ввечері на фракцію

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” запросила Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на своє засідання, що відбудеться ввечері 13 липня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

“Ми плануємо розглянути два блоки питань. По-перше, це кадрові питання. Зокрема, це призначення віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості (розглядається кандидатура колишнього голови Державного космічного агентства Олега Уруського — ред.), а також буде знайомство з кандидатом на голову Антимонопольного комітету — це Ольга Піщанська, яка зараз виконує обов’язки керівника АМКУ. Очікуємо, що питання щодо кадрів зможе представити Прем'єр-міністр,” — зазначила Кравчук.

Окрім того, за її словами, фракція планує обговорити важливі законопроєкти, які планують виносити на розгляд ВР, зокрема щодо змін до Виборчого кодексу.

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“Тобто засідання фракції буде присвячене розгляду кадрових питань і законопроєктів, які варто обговорити, зокрема, це зміни до Виборчого кодексу, бо це доволі об'ємний документ: там чотири тисячі поправок,” — додала політик.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук поінформувала, що з упродовж 13-17 липня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Кандидатом на цю посаду, за її словами, є колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський.

Відповідний проект постанови №3827 було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак за три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ. При цьому заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в коментарі Укрінформу пояснила, що Кабінет міністрів України зможе перевнести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції.

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