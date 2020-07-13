Україну наступного тижня відвідає президент Швейцарії

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга 20-23 липня перебуватиме з державним візитом в Україні, відвідає також Донбас.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

“20-23 липня на запрошення глави держави Україну з державним візитом відвідає Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій.

Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

Очікується, що Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.