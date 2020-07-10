Порівнювати мовну ситуацію у Швейцарії та Україні недоречно – австрійський професор

Порівняння швейцарської багатомовності з мовною ситуацією в Україні недоречне і робиться, як правило, людьми, які не знають нічогісінько про Швейцарію.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер.

"Такі порівняння справді інколи наводяться, але для мене вони виглядають недоречними з кількох причин. Швейцарія та Україна – дуже різні країни, як щодо історії, так і сьогодення", - прокоментував Мозер питання про те, що прихильники російської як другої державної мови в Україні часто вказують на швейцарську багатомовність.

Австрійський мовознавець зазначив, що мовна ситуація у Швейцарії, де є 4 офіційні мови, не зовсім проста: "Порівнювати швейцарську мовну ситуацію з українською люблять люди, які про Швейцарію не знають нічогісінько. Якщо хтось думає, що у Швейцарії все чудово з мовним питанням і швейцарці по всій країні однаково добре володіють усіма чотирма офіційними мовами, то він дуже помиляється".

За його словами, у різних кантонах конфедерації фактично побутує лише одна мова. "Насправді Швейцарія є глибоко федеративною країною, і в різних кантонах фактично побутує лише одна мова. Якщо швейцарець їде, наприклад, з німецькомовного кантону у франкомовний, то йому слід мати ґрунтовні знання з французької. І освічена людина з німецькомовної частини Швейцарії зазвичай знає французьку на достатньому рівні. Але дещо інша ситуація, коли хтось із франкомовного кантону їде у німецькомовний: франкомовні швейцарці переважно не знають німецької", - зазначив Мозер.

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Він вказав на те, що третьою офіційною мовою – італійською – "розмовляють головним чином лише італійські швейцарці". "Четверта офіційна мова – ретороманська. Але про неї подекуди забувають навіть у самій Швейцарії – часто можна побачити написи не чотирма мовами, а лише трьома. Цією мовою послуговується невелика кількість людей", - додав мовознавець.