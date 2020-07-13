Разумков скликає сьогодні ще одну позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту у понеділок, 13 липня.

Про це повідомляється на сайті ВР.

“У зв’язку з вимогою Президента України... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 липня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 10 липня 2020 року № 239”, - йдеться у розпорядженні.

Під час другого позачергового засідання у понеділок депутати планують розглянути законопроєкт №2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”.

Як повідомляв Укрінформ, наразі у Раді триває позачергове засідання, на якому депутати планували ухвалити проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

На порядку денному також законопроєкт №3712 "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів". Документ передбачає виділення коштів з бюджету для забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів та проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

До розгляду на позачерговому засіданні заплановано і законопроєкт №3708 "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати".

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3720 "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України".

До розгляду також заплановано законопроєкт №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У повторному першому читанні депутати розглянуть законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкти №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" та №3199 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Окрім того, депутати можуть ухвалити постанову №3815 "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" та законопроєкт №3719 "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 липня підписав Розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 13 липня на вимогу Президента.