Пожежі й повені: Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною

Пожежі й повені: Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео із фрагментів своїх робочих візитів Україною цього тижня і закликав працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою.

Про це написав Володимир Зеленський у Facebook.

"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, схід – полум’ям. Але й там, і там українці не опускають рук. Продовжуймо наполегливо працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою", - підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський також оприлюднив відео з фрагментами своїх візитів на Луганщину, Буковину та Волинь.

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Зокрема, там ідеться про боротьбу з пожежами на Луганщині, з повенями – на Буковині, а також про програму "Велике будівництво".

Фото: ОП

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