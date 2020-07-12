Пожежі й повені: Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео із фрагментів своїх робочих візитів Україною цього тижня і закликав працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою.
Про це написав Володимир Зеленський у Facebook.
"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, схід – полум’ям. Але й там, і там українці не опускають рук. Продовжуймо наполегливо працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою", - підкреслив Глава держави.
Володимир Зеленський також оприлюднив відео з фрагментами своїх візитів на Луганщину, Буковину та Волинь.
Зокрема, там ідеться про боротьбу з пожежами на Луганщині, з повенями – на Буковині, а також про програму "Велике будівництво".
Фото: ОП