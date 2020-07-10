До родини Немчінова у Львові приїжджали "журналісти", шукали міністра

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який живе і працює у Києві, розповів, що до його родини у Львові приїжджали двоє осіб, які представились журналістами.

Про це Немчінов написав у Facebook.

"Сьогодні до львівської квартири, де живе моя мама, а також де зареєстровані я, моя дружина, мій син - приїхали двоє осіб без масок, які представились журналістами програми "Гроші" з "1+1". Розпитували мою маму, чи випадково я не попереписував на неї якість маєтки... Але найбільше моїй мамі сподобалось питання "чи є тут пан Олег" - у Львові у робочий день, при тому, що в мене в декларації вказана київська квартира і я не у відпустці і не у відрядженні", - зазначив міністр.

Немчінов також назвав безвідповідальною поведінку людей, які без масок під час карантину прийшли до жінки віком 60+ і яка змушена була їм пояснювати про "Запорожець", про дачну ділянку, яку родина не обробляє вже 25 років, "і навіть про те, що моя дружина була зареєстрована у гуртожитку, хоча там ніколи не проживала і тим більше не користувалось цим майном".

Як повідомлялося, Олег Немчінов у березні 2020 року був призначений міністром Кабінету міністрів. До цього був державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.