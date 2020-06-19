Уряд реалізовуватиме усе те, що заклав у свою програму дій – Немчінов

Уряд буде втілювати у життя усе те, що прописав у своїй програмі діяльності, попри те, що Верховна Рада їх не підтримала.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд продовжує працювати. Програма затверджена засіданням уряду. Вона зараз буде деталізована і буде план її реалізації», - сказав Немчінов.

Він вкотре нагадав, що в основі цього документа лежить передвиборча програма Президента, його укази, а також пропозиції народних депутатів як від більшості, так і від опозиції.

«Я вважаю, що це найбільш депутатська програма. Там враховано понад 80% пропозицій комітетів», - підкреслив Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня не схвалила доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України. Шмигаль заявив, що уряд працюватиме за Програмою діяльності Кабміну, додавши до неї план дій. Уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ зареєстрували у парламенті. Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати Програму діяльності уряду може бути ухвалене Верховною Радою лише один раз. У разі, якщо Верховною Радою за результатами розгляду Програми діяльності Кабміну не прийнято рішення про схвалення або відправлення на доопрацювання, документ вважається не схваленим і протягом року цим Кабінетом міністрів не подається до Верховної Ради. Програма діяльності КМУ може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніше ніж через рік після дня її несхвалення. Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії ВР.