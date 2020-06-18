Уряд знову зможе внести до Ради програму діяльності лише за рік - депутат

Кабінет міністрів України зможе знову внести на затвердження Верховної Ради програму своєї діяльності лише за рік, а до цього часу народні депутати можуть у будь-який момент ініціювати відставку уряду.

Про це в коментарі Укрінформу зауважив заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Відповідно до законів "Про Кабінет міністрів України” і "Про регламент Верховної Ради”, повторне винесення Програми діяльність уряду передбачено тільки один раз. І тому зараз цей документ не схвалений, а уряд не отримує імунітету на рік. При цьому знову внести Програму діяльності до Верховної Ради уряд зможе лише за рік. По факту, програма не буде винесена - і уряд не отримає імунітет. І тепер, у будь-який момент, може бути ініційована відставка уряду, якщо буде зібрано 150 підписів депутатів", - пояснив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Водночас 18 червня Рада не схвалила доопрацьовану Програму діяльності уряду.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала тоді це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати програму діяльності може бути прийняте Верховною Радою лише один раз.