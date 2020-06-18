Немчінов пояснив, чому Рада провалила голосування щодо програми Кабміну

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Верховна Рада відмовилася підтримати програму діяльності уряду через небажання надавати йому імунітет.

Про це Немчінов сказав під час спілкування з журналістами 18 червня після розгляду у Верховній Раді програми дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це найбільш депутатська програма була, яка могла бути... Підтримую його тезу (Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - ред.), що неголосування - це, найімовірніше, небажання давати імунітет уряду. Хоча попередній уряд мав імунітет, і це мало на що вплинуло", - сказав Немчінов.

Крім того, він наголосив, що має налагоджену співпрацю з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня не схвалила доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України. Шмигаль заявив, що уряд працюватиме за Програмою діяльності Кабміну, додавши до неї план дій.

Уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ зареєстрували у парламенті.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати Програму діяльності уряду може бути ухвалене Верховною Радою лише один раз. У разі, якщо Верховною Радою за результатами розгляду Програми діяльності Кабміну не прийнято рішення про схвалення або відправлення на доопрацювання, документ вважається не схваленим і протягом року цим Кабінетом міністрів не подається до Верховної Ради.

Програма діяльності КМУ може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніше ніж через рік після дня її несхвалення.

Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії ВР.