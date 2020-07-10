Посол ФРН: Чула багато абсурдних історій про українські суди

Німецькі компанії найчастіше звертаються до посольства ФРН в Україні зі скаргами на неможливість захистити свої права в українському суді, тож проведення судової реформи є важливою умовою поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії «Головування Німеччини в Раді ЄС: чого чекати Україні?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я працюю в Україні вже рік, і мушу сказати, що всі німецькі компанії, частіше, ніж коли я тут востаннє працювала, звертаються, щоб ще поліпшити інвестиційний клімат. І ваш Президент особисто мене просив, щоб я цим займалася, коли я вручала свої вірчі грамоти. Але там є одна велика перешкода - це судова реформа. Я чула стільки абсурдних історій, як наші німецькі фірми не можуть захистити свої права перед (українським) судом, що іноді мені здається, що я десь в серіалі живу, але це дійсність», - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що, на її думку, разом децентралізацією, важливість якої Німеччина оцінює дуже високо, судова реформа буде найбільшим викликом взагалі для України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 22 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт №3711 “Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування”, що передбачає приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного суду.