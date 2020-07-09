Зеленський: Призначаємо послами не просто дипломатів - серед них є й бізнесмени

Перед українськими дипломатами поставлено завдання просувати за кордоном вітчизняний бізнес, тому серед нових послів є бізнесмени.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми поставили завдання, теж упевнений, до кінця року ми його виконаємо. За всієї поваги до наших дипломатів, з погляду експорту і допомоги нашим компаніям ми поставили завдання міністру закордонних справ, і зараз, дійсно, Дмитро Кулеба, вони у контакті з нашим Офісом (Офісом Президента — ред.), з Андрієм Борисовичем (Єрмаком — ред.), головою Офісу, ми зараз шукаємо і вже призначаємо послів в інших державах, які є не тільки дипломатами, і є серед них навіть бізнесмени”, - зазначив Зеленський.

Читайте також: Кулеба зустрівся із власниками та керівниками українського бізнесу в Туреччині

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак додав, що спільно з МЗС створюється інститут торгівельних представників, які займатимуться просуванням українського бізнесу за кордоном.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

фото: ОП