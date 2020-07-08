ЄС продовжить пильнувати за незалежністю судочинства в Україні - Лінкявічюс

ЄС продовжує пильно стежити за незалежністю судочинства і боротьбою з корупцією в Україні, і в цьому плані відставка голови НБУ Смолія та продовження кримінального переслідування експрезидента Порошенка є тривожними сигналами для європейських партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час засідання віртуального круглого столу “Українські реформи: що далі?”, організованого Chatham House, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми про це часто говоримо, але дозвольте мені повторити ще раз, що продовження реформ, включаючи незалежність судочинства, боротьбу з корупцією та посилення верховенства права в Україні, залишатимуться ключовими аспектами, за якими ми будемо стежити дуже пильно. Хочу відверто сказати, що недавня відставка голови НБУ Якова Смолія через політичний тиск посилає дуже тривожний сигнал», - сказав Лінкявічюс.

Він зауважив, що Україні необхідно уникати подібних сигналів у майбутньому навіть у складних ситуаціях, адже «тиснути – це неправильно».

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За словами глави МЗС Литви, продовження кримінального переслідування Петра Порошенка також посилає тривожний сигнал.

Водночас він відзначив, що нещодавно Україна зробила дуже позитивні кроки, запровадивши земельну реформу та ухваливши і «банківський» закон.

Лінкявічюс наголосив, що попри російську агресію і продовження війни на Донбасі рівень вимог до реформування України не знижується.

«З одного боку, ми справді співчуваємо Україні і висловлюємо політичну підтримку, але водночас ми мусимо повторити, що реформи мають продовжуватися, а прогрес у їх здійсненні насамперед залежить від умотивованості уряду», - вказав глава МЗС Литви.

Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови. 3 липня Рада звільнила Смолія з посади.

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31 березня ВР на позачерговому засіданні ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Він передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

13 травня Рада ухвалила у другому читанні та в цілому підтримала так званий «банківський» законопроєкт - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Цей закон є головною умовою продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. За час його підготовки до другого читання депутати внесли понад 16 тисяч поправок.