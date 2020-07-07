Україна хоче на саміті з ЄС погодити оновлення Угоди про асоціацію

Українська сторона сподівається на наступному саміті ЄС-Україна у жовтні досягти політичної домовленості щодо формату роботи з оновлення двосторонньої Угоди про асоціацію.

Про це заявила у Брюсселі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після переговорів з представниками Єврокомісії, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи буде погоджено з європейською стороною пропозиції щодо змін до Угоди про асоціацію до початку саміту.

«Я дуже сподіваюся, що саміт буде фізичним. Це дуже важливо, тому що і Президент, і Прем’єр-міністр, і я докладаємо багато зусиль, щоб це був ефективний інструмент політичного діалогу, і його результати були справді дуже відчутними. Очевидно, що оновлення угоди – це процес не одного дня або місяця, але до цього часу ми сподіваємося у декларації саміту все ж таки зафіксувати формат такого оновлення і політичну домовленість, що цей процес буде відбуватися», - зауважила віцепрем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Економічна частина угоди була підписана на вищому рівні 27 червня 2014 року.

Верховна Рада та Європейський парламент 6 вересня 2014 року синхронно ратифікували цей документ.

З 1 січня 2016 року почала функціонувати зона вільної торгівлі з Євросоюзом, а з 1 вересня 2017 року Угода набула чинності в повному обсязі.

Переговори щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та погодження її окремих положень тривали з 2007 по 2011 роки, в інших історичних, політичних та економічних обставинах, які суттєво змінилися, особливо після подій 2014 року. Виходячи із суттєвого прогресу у розвитку відносин з ЄС, українська сторона послідовно ставить питання про оновлення Угоди, оскільки така можливість передбачена її положеннями.

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