Новий посол Саудівської Аравії вручив копії вірчих грамот у МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від нового посла Саудівської Аравії в Україні Мухаммада аль-Мусгера.

Про це Боднар повідомив у Twitter.

«Прийняв копії вірчих грамот від нового посла Саудівської Аравії в Україні Мухаммада аль-Мусгера», - написав дипломат.

Він додав, що Саудівська Аравія є потужним інвестором і виявляє зацікавленість до українського ринку.

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«У якості прикладу - найбільший контракт в агросекторі за всю історію України - придбання холдингу «Мрія»», - зазначив заступник міністра.

Фото: Twitter Василя Боднара