Новий посол Саудівської Аравії вручив копії вірчих грамот у МЗС України
Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від нового посла Саудівської Аравії в Україні Мухаммада аль-Мусгера.
Про це Боднар повідомив у Twitter.
«Прийняв копії вірчих грамот від нового посла Саудівської Аравії в Україні Мухаммада аль-Мусгера», - написав дипломат.
Він додав, що Саудівська Аравія є потужним інвестором і виявляє зацікавленість до українського ринку.
«У якості прикладу - найбільший контракт в агросекторі за всю історію України - придбання холдингу «Мрія»», - зазначив заступник міністра.
Фото: Twitter Василя Боднара