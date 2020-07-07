На неетичну поведінку депутата Мотиволовця поскаржилися в Регламентний комітет
Про це віцеспікер повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Відверто скажу, я сподівалась, що депутат Андрій Мотовиловець просто публічно принесе свої вибачення, як це зробив голова парламенту Дмитро Разумков від імені керівництва після емоційної сварки та сутички в залі, за що йому окрема подяка. Але вибачень, я так розумію, ми не почуємо... Тому я написала заяву у Регламентний комітет Верховної Ради з проханням розібратись і дати належну оцінку діям народного депутата”, — зазначила Кондратюк.
Вона також оприлюднила фотокопію своєї заяви, в якій наголошує, що застосування Мотовиловцем фізичної сили щодо своєї колеги компрометує і ганьбить не лише його самого, а й весь парламент.
Водночас співголова фракції партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Facebook також заявила, що їхня політсила також звернеться до Регламентного комітету.
“«Європейська солідарність» також звернеться до Регламентного комітету щодо неетичної і агресивної поведінки "слуг,” — написала вона.
3 липня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Під час розгляду законопроєкту стався конфлікт між депутатами з фракцій "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Згодом у "ЄС" заявили, що народний депутат Андрій Мотовиловець підняв руку на депутата Марію Іонову.
Сам Мотовиловець це заперечив, зауваживши, що готовий переказати 100 тис. грн у благодійний фонд, якщо його провина буде доведена.
Фракція “ЄС” вимагала відсторонити Мотовиловця від участі в засіданнях парламенту на кілька тижнів і закликала його публічно попросити вибачення в Іонової.