На неетичну поведінку депутата Мотиволовця поскаржилися в Регламентний комітет

Заступник Голови ВР Олена Кондратюк звернулася до Регламентного комітету з вимогою розглянути неетичну поведінку депутата Андрія Мотовиловця (фракція "Слуги народу") через застосування ним сили щодо представниці фракції партії “Євросолідарність” Марії Іонової.

Про це віцеспікер повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Відверто скажу, я сподівалась, що депутат Андрій Мотовиловець просто публічно принесе свої вибачення, як це зробив голова парламенту Дмитро Разумков від імені керівництва після емоційної сварки та сутички в залі, за що йому окрема подяка. Але вибачень, я так розумію, ми не почуємо... Тому я написала заяву у Регламентний комітет Верховної Ради з проханням розібратись і дати належну оцінку діям народного депутата”, — зазначила Кондратюк.

Вона також оприлюднила фотокопію своєї заяви, в якій наголошує, що застосування Мотовиловцем фізичної сили щодо своєї колеги компрометує і ганьбить не лише його самого, а й весь парламент.

Водночас співголова фракції партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко у Facebook також заявила, що їхня політсила також звернеться до Регламентного комітету.

“«Європейська солідарність» також звернеться до Регламентного комітету щодо неетичної і агресивної поведінки "слуг,” — написала вона.

3 липня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Під час розгляду законопроєкту стався конфлікт між депутатами з фракцій "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Згодом у "ЄС" заявили, що народний депутат Андрій Мотовиловець підняв руку на депутата Марію Іонову.

Сам Мотовиловець це заперечив, зауваживши, що готовий переказати 100 тис. грн у благодійний фонд, якщо його провина буде доведена.

Фракція “ЄС” вимагала відсторонити Мотовиловця від участі в засіданнях парламенту на кілька тижнів і закликала його публічно попросити вибачення в Іонової.