“Євросолідарність” вимагає відкрити справу через застосування сили до Чорновол та Іонової

“Європейська Солідарність” висловлює рішучий протест системним порушенням Закону про статус народного депутата працівниками Державного бюро розслідувань. Сьогодні в ДБР невідомими особами було застосовано силу до учасниці Революції Гідності Тетяни Чорновол та народних депутатів України. Під час брифінгу першого заступника директора ДБР, колишнього адвоката Януковича у приміщенні ДБР невідомі особи у чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки, народної депутатки VIII скликання Тетяни Чорновіл, а також народної депутатки IX скликання Марії Іонової... Також звертаємося до Національної поліції і МВС з вимогою негайно порушити кримінальне провадження та внести його до ЄРДР за фактами застосування сили до Чорновол та Іонової”, - наголошують у партії.

В "Євросолідарності" підкреслюють, що Бабіков і представниця пресслужби ДБР не змогли дати відповідь журналістам на запитання, ким є особи, які застосували фізичну силу до учасників брифінгу.

Також у партії вимагають “від в.о. Директора Державного бюро розслідувань Венедиктової, яка є доброю знайомою пана Бабікова, про що він сам розповів на брифінгу, негайних пояснень щодо неадекватних дій її підлеглих в керованій ній установі”, - зазначається в заяві.

Як повідомляють ЗМІ, Чорновол вже заявила, що в ДБР її били, та внаслідок інциденту в неї пошкоджена нога. Також вона уточнила, що під час брифінгу Бабікова “хотіла лише запитати про хід кількох проваджень”.

Раніше на брифінгу перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив, що не представляв інтереси колишнього президента Віктора Януковича у судах як адвокат. Також він повідомив, що для уникнення конфлікту інтересів він подав в.о. директору ДБР Ірині Венедіктовій рапорт, у якому вказав номери кримінальних проваджень, до яких раніше він був залучений як адвокат.

Під час проведення пресконференції Бабікова під стінами ДБР проходив мітинг його противників. Люди тримали плакати з написами: “Бабіков - адвокат диявола” і “Бабіков - геть!”.

Бабіков був призначений першим заступником директора ДБР 21 січня.

Після цього організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.