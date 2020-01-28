Перший заступник директора ДБР Бабіков заперечує, що захищав Януковича

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков стверджує, що не представляв інтереси колишнього президента Віктора Януковича у судах як адвокат.

Про це він заявив під час пресконференцї у вівторок, 28 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У жодному кримінальному провадженні, де фігурує колишній президент Янукович, я не здійснював його захист", - сказав він.

При цьому Бабіков визнав, що співпрацював з адвокатським об’єднанням Aver Lex, яке представляє інтереси Януковича у судах.

"Може бути низка документів, де фігурує моє прізвище. Проте захист цього клієнта здійснювався безпосередньо партнерами адвокатського об’єднання", - зазначив він.

Бабіков запевнив, що припинив трудові відносини з адвокатським об’єднаннями Aver Lex і призупинив своє право на зайняття адвокатською діяльністю.

Бабіков також заявив, що на посаді першого заступника директора ДБР не має конфлікту інтересів, пов’язаного з розслідуванням справ Майдану слідчими Бюро.

Він зазначив, що директор ДБР і його заступники, відповідно чинного законодавства, не мають відношення до розслідування кримінальних справ.

"Ми не маємо будь-якого процесуального стосунку до будь-якого кримінального провадження, яке перебуває у слідчих ДБР. Процесуальне керівництво здійснюється керівниками слідчих управлінь і відділів ДБР. Я не маю повноважень надавати будь-які вказівки", - сказав Бабіков.

За його словами, для уникнення конфлікту інтересів він подав в.о. директору ДБР Ірині Венедіктовій рапорт, у якому вказав номери кримінальних проваджень, до яких раніше він був залучений як адвокат.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час проведення пресконференції Бабікова під стінами ДБР проходив мітинг його противників. Люди тримали плакати з написами: "Бабіков - адвокат диявола" і "Бабіков - геть!".

Як повідомлялося, Бабіков був призначений першим заступником директора ДБР 21 січня.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.

Водночас т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує справи Майдану.