"Євросолідарність" подасть до суду через інформацію на сайті ДБР

Народні депутати з "Європейської солідарності" написали заяву про вчинення злочину Державним бюро розслідування через недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР, а також подадуть до суду через розміщення на сайті ДБР інформації про нібито спроби депутатів здійснити незаконне втручання у роботу держорганів.

При цьому поліція діалогу, присутня в холі ДБР, не зафіксувала порушень з боку депутатів, заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в коментарі журналістам, повідомляє пресслужба політсили.

"Не пускати народних депутатів, принижувати Героїв Небесної Сотні і їхню пам’ять, а тепер ще й вішати неправдиву інформацію – це велика ганьба", – наголосила співголова фракції.

Як зазначається у повідомленні, Геращенко звернулася до представників поліції діалогу, які весь цей час перебували в приміщенні ДБР, із запитаннями – чи вдирався хтось з депутатів до приміщення ДБР, чи всі стояли і лише просили виконати норми законів. Поліцейські підтвердили, що жодних фактів порушення громадського порядку не було.

"Тепер ми змушені подати до суду щодо неправдивої інформації, яка розміщена на офіційному сайті ДБР. Ми будемо звертатися до всіх ЗМІ надати нам відео сьогоднішнього ранку, для того, аби в суді довести, що ніякого вдирання тут не було, що це була проста вимога виконувати законодавство і Конституцію України. І, звичайно, це відео, яке сьогодні знімали і прихильники, і люди, які по-іншому ставляться до присутніх тут народних депутатів, будуть безцінними свідченнями того, що тут відбувалося", – підкреслила Геращенко.

"А всім платникам податків, українцям, я хочу сказати наступне: протягом всього ранку ми всі телефонували по всіх можливих номерах, які є на сайті ДБР. І жоден телефон не відповів. Там не було ні діалогу, ні монологу, нічого, просто ніхто не брав слухавку. Хоча всі ми з вами з наших податків оплачуємо цю прекрасну будівлю ДБР. Відповідати на телефон – це їхня робота. За 5 годин, які ми тут стоїмо, до нас до 15 хвилин вийшов якійсь хлопчик, який познімав нас камерою, і якийсь пан із красивою шкіряною папкою зачитав, що це є установа державна, режимна. Власне, це весь контакт, який сьогодні відбувся, народних депутатів України з відповідною структурою", – зазначила вона.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов теж наголосив, що жодних порушень правопорядку з боку парламентаріїв здійснено не було.

"Хочу підкреслити, що щойно журналісти звернулися до представників поліції, які весь цей час знаходяться тут, і вони підтвердили офіційно, що жодних спроб вдертися в приміщення ДБР чи жодних порушень громадського порядку в холі не було", – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 24 січня у пресслужбі ДБР заявили, що народні депутати, які намагалися у п'ятницю, 24 січня, проникнути до Державного бюро розслідувань, порушили законодавство.

Група народних депутатів від партії "Європейська солідарність" прийшла 24 січня до ДБР, де відбувається допит п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про "державну зраду". Депутати намагалися пройти у приміщення ДБР, але їх не пропустили.

Згодом депутати заявили, що не намагалися пройти на допит разом з Порошенком, а прийшли для того, аби разом з родинами Героїв Небесної сотні висловити протест проти призначення Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора Держбюро розслідувань.

Фото: Євросолідарність