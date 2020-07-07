Резніков не виключає можливість "нормандського саміту" в серпні
Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV повідомив віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.
«Зустріч політичних лідерів чотирьох країн «нормандського формату» має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконаний «Париж». Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. Це можливо за умови, що ми дійсно рухаємося назустріч», - заявив Резніков.
Він додав, що не ідеалізує російську сторону в переговорному процесі й абсолютно чітко розуміє, коли вона затягує час, а коли - намагається чогось домогтися.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ному взяли участь Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін.