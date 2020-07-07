Резніков не виключає можливість "нормандського саміту" в серпні

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії може відбутись у Берліні вже у серпні, але за умови виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV повідомив віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

«Зустріч політичних лідерів чотирьох країн «нормандського формату» має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконаний «Париж». Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. Це можливо за умови, що ми дійсно рухаємося назустріч», - заявив Резніков.

Він додав, що не ідеалізує російську сторону в переговорному процесі й абсолютно чітко розуміє, коли вона затягує час, а коли - намагається чогось домогтися.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ному взяли участь Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін.