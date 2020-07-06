Буславець не знає, чому Рада зняла з голосування її кандидатуру

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець впевнена, що у статусі виконувача обов'язків керівника відомства вона менше залежить від того, як її дії сприймають депутати.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Українській правді".

"Можна ставитися до цього по-різному. "Проголосовані" міністри більше залежать від думки депутатів в тій чи іншій мірі, тому що вони можуть бути відкликаними. У статусі в.о. дійсно є обмеження з точки зору прийняття рішень на засіданнях Кабміну: я не голосую, я не є членом уряду в повному обсязі як у статусі міністра. Водночас, напевно, я менше залежу від того, як депутати сприймають ті чи інші дії", - сказала Буславець.

Вона додала, що не знає, з якої причини її кандидатуру зняли з утвердження.

"Перший раз, коли виносили мою кандидатуру на голосування, 30-го березня, я була в залі, і для мене був несподіваним розвиток подій, коли цю пропозицію відкликали. Я і сьогодні до кінця не знаю і не з'ясувала, що саме відбувалося. Думаю, що так було потрібно для чогось. Тому що були дуже непрості законопроєкти на порядку денному. У мене є якесь власне бачення, але я не думаю, що його треба озвучувати", - зазначила Буславець.

Як повідомляється, 30 березня кандидатура Ольги Буславець мала була бути винесена на голосування для затвердження її міністром енергетики та охорони навколишнього середовища. Однак на вимогу президента Володимира Зеленського питання було знято з порядку денного.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що розпорядження не голосували, оскільки в парламенті нібито не набиралося голосів на підтримку Буславець.