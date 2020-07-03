США стурбовані російським "голосуванням" щодо конституції в окупованому Криму та ОРДЛО

Сполучені Штати глибоко стурбовані проведенням "голосування" щодо поправок до Конституції РФ в ОРДЛО та окупованому Криму і вважають, що це лише підкреслює відверте зневажання Росією територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про спроби російської влади з проведення "голосування" на українській території - в Донецьку, Луганську та Криму, що ще більше підкреслює відверту зневагу Росії до територіальної цілісності та суверенітету свого сусіда, України", - заявив американський посол.

Гілмор заявив, що США уважно стежили за цим референдумом і "занепокоєні повідомленнями про намагання російського уряду маніпулювати результатами голосування, у тому числі шляхом примусу виборців, тиску на опонентів запропонованих поправок та обмеження можливостей незалежних спостерігачів стежити за голосуванням".

Він вказав на те, що ці повідомлення перегукуються з оцінками у звітах місій БДІПЛ ОБСЄ, які спостерігали за попередніми голосуваннями у РФ.

"Ми з занепокоєнням відзначаємо, що поправки містять положення, яке, по суті, дозволить президентові Путіну балотуватися в президенти РФ ще двічі, надаючи йому можливість залишатися при владі до 2036 року. З огляду на зазначені проблеми, це останнє голосування в Росії викликає обгрунтовані запитання щодо того, чи не були запропоновані поправки розроблені на користь тих, хто перебуває при владі, зараз і в у майбутньому, дозволяючи їм продовжити терміни своїх повноважень за відсутності необхідних умов для вільних та чесних виборів", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він додав, що "у вільному суспільстві правила створюють для кандидатів, але у Росії, як видається, кандидати створюють правила".

Як повідомлялося, голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, які, зокрема, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, проходило з 25 червня по 1 липня. При цьому, Росія проводила голосування й на території тимчасово окупованого Криму, а також із залученням жителів ОРДЛО, яким раніше було незаконно видані російські паспорти. Російська влада заявила, що поправки підтримали 77,9% учасників голосування.