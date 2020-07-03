"Ексслуга" Скороход увійшла в групу “Партія "За майбутнє”

Народний депутат Анна Скороход увійшла до складу депутатської групи “Партія “За майбутнє” у Верховній Раді ІХ скликання.

Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про статус народного депутата України” та статей 59 і 60 Регламенту Верховної Ради Скороход повідомила керівництво парламенту про входження до депутатської групи “Партія “За майбутнє”. Її звернення спікер зачитав.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2019 року Голова ВР Дмитро Разумков оголосив по вихід із фракції партії "Слуга народу" депутатів Антона Полякова та Анни Скороход.

Цьому передувало відповідне рішення фракції.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко тоді пояснив, що причиною виключення депутатів стало порушення ними "домовленостей про голосування, командну роботу з тих питань, з яких є згода всієї фракції".

14 листопада 2019 р. народний депутат Анна Скороход заявила на засіданні ВР, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.

Скороход пройшла в ВР від партії "Слуга народу" в 93-му мажоритарному окрузі Київської області; Антон Поляков - в окрузі №206 Чернігівської області.

Депутати вважали незаконним рішення про виключення їх із фракції "Слуги народу".