В Раді з’явились об’єднання “За демократичну Білорусь” та “Випускники Франка”

У Верховній Раді створено міжфракційні депутатські об'єднання “За демократичну Білорусь”, “Випускники Франка”, “Українська освіта” та “За Рівненщину”.

Про це під час засідання парламенту 3 липня оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами першого віцеспікера, МФО “За демократичну Білорусь” очолив член фракції партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко, головою об'єднання “Випускники Франка” обрано Ростислава Тістика (фракція “Слуги народу”), співголовами “Української освіти” — Олександра Бакумова, Юлію Гришину та Андрія Одарченка (всі - фракція “Слуги народу”), а головою МФО “За Рівненщину” став Сергій Литвиненко (“Слуга народу”).

Нині у ВР триває розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Депутати розпочали розгляд поправок до цього проєкту закону 30 червня. Загалом їх було внесено понад 3500.

Цей документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії і дозволити розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Водночас резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.