У Раді створили міжфракційне об'єднання “За розвиток атомної енергетики”

У Верховній Раді утворили міжфракційне депутатське об'єднання “За розвиток атомної енергетики”.

Про це поінформував перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук під час засідання 17 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення у Верховій Раді України ІХ скликання міжфракційного депутатського об'єднання “За розвиток атомної енергетики”, – сказав Стефанчук.

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Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів із фракції партії “Слуга народу” Олену Копанчук, Андрія Геруса, Юлію Яцик, Віктора М’ялика, Дениса Германа, Олександра Аліксійчука, Сергія Нагорняка, Артема Чорноморова та Остапа Шипайла.