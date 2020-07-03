КВУ назвав фракцію, яка прогуляла найбільше голосувань Ради у червні

Члени фракції “Опозиційна платформа — За життя” мають найнижчі показники голосувань у червні з-поміж усіх парламентських фракцій і груп.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“Комітет виборців проаналізував участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в червні. За даними КВУ, найнижчі показники голосувань у фракції “Опозиційна платформа За життя”. Депутати цієї політсили пропустили половину голосувань Ради за останній місяць. В середньому один депутат ОПЗЖ взяв участь лише в 54% голосувань”, - йдеться у повідомленні.

Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в червні: Сергій Ларін (проголосував 1 раз за місяць, взяв участь в 0,26% голосувань), Тарас Козак (2 голосування, 0,51%), Ігор Абрамович (6 голосувань, 1%), Юлія Льовочкіна (7 голосувань, 1%), Сергій Льовочкін (9 голосувань, 2%), Вадим Рабінович (19 голосувань, 4%), Вадим Столар (23 голосування, 5%).

За даними КВУ, низькі показники участі в голосуваннях парламенту й у депутатів групи “Партія “За майбутнє" - в середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 60% голосувань.

Як зазначають у КВУ, депутати з фракції ВО “Батьківщина” в середньому взяли участь в 65% голосувань. Вищі результати в депутатів з групи “Довіра” (73%) та фракції партії “Голос” (74%).

“Найчастіше в червні голосували (натискали «за», «проти», «утримався») депутати «Європейської солідарності» (77%) та «Слуги народу» (84%). Лише один народний депутат взяв участь в усіх 100% голосувань впродовж місяця – це Олександр Бакумов”, - зазначають у КВУ.

За інформацією Комітету виборців, усього в червні відбулося 391 голосування.

Упродовж місяця депутати прийняли так званий закон “про злодіїв у законі”, призначили міністра захисту довкілля та природних ресурсів і не підтримали Програму діяльності Кабінету міністрів.