Арахамія пояснив, що хоче почути Рада від претендента на посаду глави НБУ
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.
"Точно відомо, що 3 липня, скоріше за все, відбудеться позачергове засідання, і парламент голосуватиме за задоволення заяви про відставку (голови Нацбанку Якова Смолія, - ред.)… Стосовно нової персони, яка може бути главою Нацбанку, є розуміння серед усіх фракцій - якщо це людина, котра не зможе обгрунтувати парламенту, яким чином конкретно, покроково зможе запустити програми кредитування економіки, то така людина призначена не буде", - пояснив Арахамія.
Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".
У четвер, 2 липня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.