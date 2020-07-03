Арахамія пояснив, що хоче почути Рада від претендента на посаду глави НБУ

Усі фракції Верховної Ради дійшли згоди, що претендент на посаду голови НБУ повинен покроково та конкретно розповісти парламенту, яким чином будуть запущені програми кредитування економіки.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Точно відомо, що 3 липня, скоріше за все, відбудеться позачергове засідання, і парламент голосуватиме за задоволення заяви про відставку (голови Нацбанку Якова Смолія, - ред.)… Стосовно нової персони, яка може бути главою Нацбанку, є розуміння серед усіх фракцій - якщо це людина, котра не зможе обгрунтувати парламенту, яким чином конкретно, покроково зможе запустити програми кредитування економіки, то така людина призначена не буде", - пояснив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.